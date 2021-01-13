Банки выступили против объяснения причин отказов в кредитах

Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо с просьбой оставить прежним порядок выдачи кредитов физлицам, сообщил РБК со ссылкой на текст обращения. Сейчас банки отказывают в заключении кредитного договора без объяснения причины. Внесенный в Госдуму в конце октября законопроект может изменить эту практику.

В письме банкиры говорят, что объяснение причин отказов по кредитам ничего не даст заемщикам, но создаст риски для банков. Модели оценки платежеспособности клиентов в разных банках отличаются, отмечают в АБР. «Один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются»,— предупреждает начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко. По его мнению, эта путаница спровоцирует дополнительные жалобы клиентов и другие проблемы.

Представитель Центробанка заявил, что комментировать инициативу преждевременно. В настоящий момент ЦБ готовит отзыв на этот законопроект, говорится в сообщении. Господин Аксаков также сказал, что документ еще обсуждается.

Ранее ЦБ предложил дать заемщикам 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг.

О спорах вокруг законопроекта — в материале “Ъ” «Заемщикам дадут охладиться».