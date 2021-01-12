Вакцинация в ЕС приняла неожиданный оборот

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила продление жесткого карантина до весны. Она заявила, что если властям не удастся сдержать распространение «британского штамма» коронавируса, то к Пасхе число зараженных в ФРГ увеличится в десять раз, процитировало издание Bild. Как пишут немецкие СМИ, уровень заболеваемости коронавирусом в Германии достиг показателя в 165 человек на 100 тыс. населения. Эта цифра втрое превышает уровень, при котором власти могут сдерживать распространение инфекции без жесткого локдауна. В некоторых районах страны карантин уже продлили — например, в Саксонии ограничения будут действовать до апреля. Речь идет о закрытых заведениях общепита, непродовольственных магазинах и запрете на встречи в компании более двух человек.

В Германии началась вакцинация, пока что прививку могут сделать только пожилые люди. Однако местные власти столкнулись с нежеланием граждан прививаться, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в ФРГ Дмитрий Губин: «В ноябре у графы “точно” и “скорее всего” привьюсь ставили галочку 67% немцев, а 27% “точно” и “скорее всего” не хотели этого делать. Но количество людей из первой группы постоянно снижается, а тех, кто “точно” и “скорее всего” не будет прививаться, растет.

И первая проблема, с которой столкнулись в Саксонии и Баварии, то есть в наиболее пострадавших от пандемии землях, — это то, что отказываются вакцинироваться те, кто должны были это сделать в первую очередь — обитатели домов престарелых, их сотрудники и медики. Сегодня, как ни странно, отказы от прививок принимают очень неожиданные обороты именно среди медицинских работников — это то, чего никто не ожидал. Перед новым годом все обсуждали, когда же поступят первые дозы вакцины Pfizer и BioNTech, как это будет проходить, а теперь выясняется, что может образоваться ситуация, когда препарат появится, а прививать будет некого».

Вакцинация идет слабыми темпами и в других европейских странах. Например, задержки поставок препаратов Pfizer и Moderna происходят во Франции. Местные власти допускают, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, они могут пойти на ужесточение действующих ограничений, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова. Однако, по ее словам, местные жители к этому готовы: «Ситуация с коронавирусом во Франции находится в подвешенном состоянии. Власти считают, что последствия от праздничных дней, от перемещения французов по всей территории страны еще не проявились.

Вполне возможно, что показатели по коронавирусу будут ухудшаться, причем стремительными темпами. Пока что мы вышли на показатели, схожие с теми, что мы видели до второго локдауна — около 20 тыс. новых случаев в сутки, и сейчас более 50% коек реанимации во Франции заняты пациентами с COVID-19. Цифры выглядят не очень пугающе, тем не менее власти, в частности, правительство Эмманюэля Макрона постоянно совещаются по поводу того, какие новые меры нужно принять для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Самые жесткие меры были введены около недели назад на востоке Франции и в ряде южных департаментов, где уровень заболеваемости очень высокий. Именно там комендантский час, который по всей Франции начинается в 20.00, был удлинен и начинается уже в 18.00. Никто не исключает того, что такой формат ограничений, вполне возможно, распространится и на другие регионы. По крайней мере, в ряде областей, которые еще не попали в эту “красную зону”, ситуация продолжает ухудшаться. Французы в принципе смотрят на это с определенной долей покорности. Еще в середине декабря были слышны разговоры о том, что в любом случае нас снова запрут где-то в середине января, после праздников. Власти не исключают ужесточения мер и нового локдауна.

Вакцинация во Франции пока что тоже оставлена за скобками, поскольку началась она с очень большого провала: за первую неделю удалось привить буквально 200-300 человек, и затем она шла очень медленно.

Правительство пытается всячески нарастить темпы, но проблема в том, что не хватает вакцин. А стратегия, которую избрали французские власти, а именно — в первую очередь вакцинировать наиболее уязвимые группы: тех, кто старше 75 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, в домах престарелых и так далее, очень сильно усложняют ситуацию. С поставками вакцины очень большая проблема, поскольку власти закупают Pfizer, Moderna. Sanofi — французская компания, которая разрабатывала свою вакцину — не очень успешна в этом вопросе. В их разработках был выбран неправильный научный путь, и в этом смысле они задержались с поставками своих препаратов».