Премьер Эстонии ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии и председатель ведущей правящей Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку. Решение принято из-за подозрений о коррупции в партии. Заявление опубликовано в Facebook.

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. Сегодня в соответствии со своими ценностями я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным»,— заявил господин Ратас.

Он поблагодарил граждан за возможность в течение четырех лет быть премьер-министром. «Несмотря на политическую ответственность, могу сказать всем сердцем, что я не принимал вредоносных или сознательно ошибочных решений в качестве премьер-министра. Сегодня общался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции, которые оба подтвердили, что у них обо мне нет подозрений»,— отметил он.

Ранее стало известно, что бизнесмен Хиллар Тедер и генеральный секретарь Центристской партии Эстонии Михаил Корб в прошлом году договорились о крупном пожертвовании (было пожертвовано дважды по €30 тыс.) для партии перед местными выборами. За это фирма Porto Franco господина Тедера получила кредит €40 млн от фонда Министерства экономики KredEx. Полиция задержала четырех человек.