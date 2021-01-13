Уфимская художница пожаловалась в полицию на угрозы из-за рисунков

Уфимская художница Алена Савельева обратилась в полицию после поступивших ей в интернете угроз из-за публикации ею в соцсетях серии собственных рисунков, на которых художница изобразила полуобнаженных мужчин и женщин в предметах национальной башкирской одежды.

В заявлении, написанном на имя врио начальника отдела полиции №10 УМВД России по Уфе, госпожа Савельева сообщила, что она и ее близкие начали получать угрозы от жителей разных районов Башкирии вечером 10 января, после того как башкирский национальный активист Руслан Габбасов опубликовал пост «с призывами учинить самосуд» над ней. Художница попросила полицию «разобраться в ситуации», так как она опасается «за безопасностью свою и своих друзей». В объяснении для полиции художница пояснила, что хотела «передать красоту родных земель и обнаженных тел».

Как сообщила госпожа Савельева "Ъ-Уфа", она приложила к заявлению скриншоты сообщений и комментариев, в которых пользователи интернета угрожают ей и ее близким физической расправой.

Дарья Кучеренко