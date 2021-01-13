В Татарстане возбудили дело после травмирования ребенка на горнолыжном комплексе

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту травмирования семилетней девочки на горнолыжном комплексе в Верхнеуслонском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 1 января 2021 года. По предварительной версии, ребенок спустился с горы на тюбинге вместе с матерью, однако во время спуска они перевернулись. В результате девочка получила закрытый перелом бедра, уточнили в СКР.

Уголовное дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ), отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"