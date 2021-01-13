«Известия»: Минюст намерен получить право доступа к банковской тайне

Министерство юстиции России разработало поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» с целью получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, сообщает газета «Известия». Минюст подтвердил изданию разработку закона.

По сообщению министерства, поправки призваны усовершенствовать надзор Минюста за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов заявил изданию, что лично поддерживает инициативу.

В прошлом месяце Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ к банковской тайне налоговиков. В соответствии с ними Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с Центробанком.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минфин предложил ЦБ обменяться тайнами».