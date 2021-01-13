Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника. В декабре 2020 года господин Горелкин предложил ограничить 20% долю иностранного владения аудиовизуальными сервисами, работающими в России. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму.

Издание сообщает, что ivi должна была провести IPO до конца января 2021 года. Один из источников Forbes отметил, что в декабре банки-организаторы размещения должны были начать встречи с потенциальными инвесторами. Сейчас отдельные инвесторы, купившие доли в ivi в ожидании размещения и до внесения законопроекта в Госдуму, жду развития события, говорит источник.

В декабре ассоциация «Интернет-видео», в которую, помимо ivi, входят Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие сервисы, отправила Антону Горелкину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну отзыв на законопроект. Компании предупредили спикера и депутатов, что инициатива откатит рынок на несколько лет назад. К моменту публикации Forbes господин Горелкин заявил изданию, что ivi не обращалась к нему, а о планах компании выйти на биржу он узнал из СМИ.

О реакции бизнеса на законопроект — в материале “Ъ” «Иностранцев попросили остаться».