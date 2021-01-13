Илья Геркус требует взыскать с «Локомотива» судебные расходы

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус подал иск в Арбитражный суд Москвы для взыскания с футбольного клуба 1,2 млн руб., сообщается на сайте суда. Ранее Арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» по требованиям, изложенным в иске к господину Геркусу. Футбольный клуб изначально требовал взыскать с него около 144,6 млн руб., но позже уменьшил сумму примерно на 10 млн руб.

Илья Геркус просит взыскать с «Локомотива» судебные расходы по данному делу в размере 1,2 млн руб. Заявление будет рассмотрено 9 февраля.

Илья Геркус стал президентом «Локомотива» летом 2016 года, в 2018 году его должность была переименована в «генеральный директор». Этот пост он покинул в декабре 2018 года. За время работы господина Геркуса команда выиграла чемпионат и Кубок России.

«РИА Новости»