«Светскую» продегустировали в суде

Курганинский мясоптицекомбинат оспаривает сумму компенсации, которую требует Микояновский мясокомбинат за незаконное использование товарного знака «Колбаса “Светская”». Ранее арбитражный краевой суд постановил взыскать с кубанского производителя 2,5 млн руб., однако московская компания добилась в апелляции двукратного увеличения суммы компенсации. По мнению юристов, у кубанского производителя есть шансы уменьшить выплату.



Суд по интеллектуальным правам (Москва) назначил на 9 февраля рассмотрение кассационной жалобы кубанского ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» на решение 15-го апелляционного арбитражного суда (15-й ААС), который взыскал с предприятия 5,2 млн руб. в пользу ЗАО «Микояновский мясокомбинат», сообщает сайт 15-го ААС. Речь идет о выплате компенсации за незаконное использование Курганинским мясоптицекомбинатом товарного знака «Колбаса “Светская”».

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» — один из крупных российских производителей мясной продукции, входит в холдинг «Эксима»; выручка в 2018 году — 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 164,7 млн руб. (данные Kartoteka.ru). ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» включает два птицеводческих комплекса полного цикла, мясоперерабатывающее предприятие, 60 фирменных магазинов. Предприятие контролируется группой физических лиц, выручка в 2018 году — 1 млрд руб., чистая прибыль — 4 млн руб. (Kartoteka.ru).

Как следует из материалов арбитражного процесса, в августе 2019 года представители ЗАО «Микояновский мясокомбинат» обнаружили в продаже колбасу марки «Светская» производства Курганинского мясоптицекомбината. Изображение на этикетке было сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в 2016 году. Московский производитель направил в адрес ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» претензию, после чего спорная партия товара была изъята из продажи, а сертификат кубанского производителя на «Светскую» был аннулирован.

Однако при согласовании суммы компенсации между производителями возникли разногласия. Российское законодательство предусматривает взыскание в пользу правообладателя товарного знака двукратной стоимости товара, но в некоторых случаях эта сумма может быть уменьшена. Арбитражный суд Краснодарского края принял во внимание доводы кубанского производителя о том, что партия колбасы «Светская» составила всего 0,22% объема производства предприятия, нарушение совершено впервые и производитель добровольно отказался от использования ТЗ «Светская». В итоге суд постановил взыскать с нарушителя только стоимость партии контрафактного товара — 2,6 млн руб. (4,3 т по цене 608 руб. за 1 кг, согласно данным информационной базы Россельхознадзора «Меркурий»). ЗАО «Микояновский мясокомбинат» обжаловало это решение в 15-м ААС, настаивая на более серьезном наказании для нарушителя, с чем согласилась апелляционная инстанция, удвоив сумму компенсации. В частности, суд указал на то, что ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» уже нарушало права ЗАО «Микояновский мясокомбинат» при использовании товарного знака «Колбаса “Москворецкая”».

Патентный поверенный Сергей Зуйков, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры», считает, что у суда первой инстанции были веские основания для снижения суммы компенсации. «Нарушение совершено впервые, объем контрафактной продукции составлял небольшую долю продаж ответчика»,— отметил юрист. Указание суда на повторность нарушения прав, по его мнению, спорно, так как оба иска были поданы в один день. «Также апелляция не указала на незначительность объема продаж спорного товара»,—добавил он. Поэтому, по мнению Сергея Зуйкова, у суда по интеллектуальным правам есть основания для вынесения решения в пользу кубанского производителя.

Анна Перова, Краснодар