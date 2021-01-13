Бая отправили в СИЗО

В Новосибирске арестован криминальный «авторитет» Бай-Али Солтаханов по прозвищу Бай. В 2018 году он освободился из местной колонии, где отбывал внушительный срок за бандитизм, назначенный ему судом Чечни, и по решению воровской сходки остался в Новосибирске: здесь он, по версии следствия, выступал третейским судьей в конфликтах между преступными группировками и держал «общак». Сейчас Баю инкриминируют статью УК о занятии высшего положения в криминальной иерархии, за что ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.



Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил до 5 марта в СИЗО 36-летнего Бая-Али Солтаханова, которому предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По данным источников „Ъ-Сибирь“, для разработки Бая, имеющего статус «смотрящего» за регионом, была создана межведомственная группа, в которую вошли представители региональных управлений МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. Согласно собранным материалам, в местном криминалитете Бай являлся довольно влиятельной персоной. В начале 2000-х годов он был осужден на 13 лет за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и серию разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) на территории Чечни. Срок отбывал в новосибирской исправительной колонии №14 строгого режима, где его авторитет начал постепенно расти. В 2018 году Бай вышел на свободу. Согласно оперативной информации, по поручению кавказских криминальных кланов, он остался в Новосибирске, стал отвечать за сохранность и пополнение воровской кассы. Среди тех, кто за него поручился, был влиятельный чеченский вор Ахмед Шалинский. «Подозреваемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров на территории Новосибирской области, вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями»,— говорится в материалах следствия. Собрав достаточное количество доказательств, правоохранительные органы приняли решение о задержании «смотрящего».

Бая задержали в квартире элитного дома на Красном проспекте. Жилплощадь «авторитет» снимал вместе с женой и двумя детьми. У Бая-Али Солтаханова изъяли банковские карты и гаджеты. Перед отправкой в камеру «смотрящему» позволили взять вещи и гигиенические принадлежности.

Следователи ГУ МВД РФ по Новосибирской области направили в суд ходатайство о заключении «авторитета» под стражу. Свое заявление правоохранители мотивировали тем, что Бай может скрыться и подключить все свои связи для давления на свидетелей. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Иван Давыдов, гособвинение поддержало прошение следствия, а суд удовлетворил. Адвокат Бая просил оставить его доверителя под домашним арестом, но в этом ему отказали. Какую линию защиты выбрал «авторитет» — пока неизвестно.

В последнее время сибирские силовики плотно взялись за криминальных «авторитетов». В Томском облсуде слушается дело «вора в законе» Николая Кузьмичева по прозвищу Коля Томский. В Красноярске коллегия присяжных рассматривает дело «законника» Константина Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский. Они также обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Константин Воронов