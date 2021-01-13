Сибирь потрясена

Повторные толчки после сильного землетрясения в Монголии ощутили в семи регионах Сибири. Несмотря на то что жертв и пострадавших в округе нет, правительство Тувы приняло решение ввести режим ЧС в пяти муниципальных образованиях и Кызыле, ссылаясь на опыт устранения последствий землетрясений в регионе в 2011 и 2012 годах. Власти Иркутской области доложили о незначительных повреждениях ряда социальных объектов (школ, детсадов) и приостановке на 40 минут гидрогенераторов на Иркутской ГЭС. Эксперты сообщают, что сбор информации по ощутимости землетрясения в населенных пунктах еще продолжается.



Отголоски землетрясения, случившегося в Монголии в районе озера Хубсугул в ночь на 12 января, ощутили жители нескольких сибирских регионов. Сейсмологи сообщают, что землетрясение произошло в 5:32 местного времени (0:32 мск), имело магнитуду 6,7 и энергетический класс 15,2. Эпицентр находился в 34 км от монгольского населенного пункта Турт, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. По данным института земной коры СО РАН, в течение двух часов после основного толчка было зарегистрировано восемь последующих толчков (афтершоков) с магнитудами от 5,2 до 4,4.

Сильное землетрясение почувствовали жители Тувы, Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев ранним утром 12 января. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что интенсивность сотрясении в селе Кунгуртуг составила 6 баллов, в Кызыле — 4,5 балла, в селах Эрзин и Сарыг-Сеп — 4,8 и 5 баллов соответственно. В Иркутске подземные толчки ощущались силой 5 баллов, на территории Красноярского края афтершоки — до 3–4 баллов. Отдельные слабые отголоски землетрясения зафиксированы в Хакасии и Томской области.

По предварительным данным управлений МЧС регионов, пострадавших и разрушений из-за землетрясения в округе нет. Тем не менее власти Тувы ввели режим ЧС в южных и восточных районах республики: Тере-Хольском, Тоджинском, Каа-Хемском, Эрзинском, Кызылском, а также в Кызыле. «Это серьезное землетрясение с большой магнитудой — его ощутила вся Сибирь, а Тува, которая граничит с Монголией, ощутила толчки сильнее других регионов»,— сказала „Ъ-Сибирь“ руководитель пресс-службы главы Республики Тыва Дола­ана Салчак. «Введение режима ЧС позволяет властям вести официальные действия по обследованию объектов, заявить о последствиях землетрясения, если они будут выявлены. Нужно провести тщательное обследование. Республика уже переживала сильные землетрясения в 2011, 2012 и 2013 годах. Тогда были повреждены, например, котельные в ряде населенных пунктов»,— сказала она.

В декабре 2011 года в результате землетрясения магнитудой 6,6–6,7, эпицентр которого находился в 100 км к востоку от Кызыла, без света остались около 10 тыс. человек, так как произошло автоматическое отключение подстанций. В феврале 2012 года землетрясение магнитудой 6,7–6,9 случилось в 101 км восточнее Кызыла. В зону землетрясения попали более 1017 населенных пунктов. В ходе обследования зданий и сооружений было выявлено более 2,1 тыс. поврежденных объектов жилья, школ, больниц и т.д. Власти сообщали, что ущерб от землетрясения составил более 2 млрд руб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что жители региона почувствовали шесть толчков, но «по факту было более 33 афтершоков». В числе последствий монгольского землетрясения — треснувшая штукатурка во многих школах и детсадах, также трещины обнаружены в двух жилых домах в Иркутске. Кроме того, сразу после подземных толчков остановились все гидрогенераторы на Иркутской ГЭС. «Ситуация штатная, в течение 40 минут ее устранили»,— написал он. Губернатор отметил, что от момента землетрясения до получения информации прошло около получаса. «Это долго. Понимаю, что эпицентр был на территории другого государства. Но систему надо усовершенствовать»,— сказал Игорь Кобзев.

Управление МЧС по Красноярскому краю сообщило, что на 5:00 утра местного времени на телефон экстренных служб из-за этого события поступило более 25 звонков. «Была организована проверка на территории муниципальных образований состояния различных объектов ЖКХ, социально значимых объектов. Эта работа продолжается»,— сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых. В регионе было зафиксировано 62 афтершока. По краю они ощущались в 18 муниципальных районах. Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых сообщил журналистам, что в дальнейшем «толчки вряд ли повторятся».

Директор Алтае-Саянского отделения Геофизической службы РАН Александр Еманов говорит, что землетрясения с такой магнитудой обычно вызывают афтершоковый эффект: «В районе этого озера ранее таких сильных землетрясений не было. Действительно повезло, что явление произошло в малонаселенной местности. Иногда, когда такое происходит около большого города, то последний может разрушиться». По словам эксперта, далее будет идти обработка афтершокового процесса и анализ того, какие изменения произошли в тектонической структуре. По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, сбор информации по ощутимости землетрясения в населенных пунктах еще продолжается. «Такая информация появится, я думаю, где-то в течение месяца»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Юлия Сасевич, Оксана Павлова, Екатерина Еременко, Иркутск