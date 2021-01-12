Жители Хосты выступили против строительства ЖК на месте бывшей турбазы «Южной»

В Экологическую вахту по Северному Кавказу обратилась инициативная группа жителей Хостинского района Сочи, выступающая против застройки жилыми домами территории бывшей туристической базы «Южной». По данным экологов, компания «Еврострой» планирует построить на покрытом лесом оползневом склоне ЖК «Черноморский-3».

Жилой комплекс, по информации ЭВСК, планируется построить в курортной зоне Хосты, где строительство жилья запрещено. Однако застройщик якобы пытается позиционировать проект, как комплекс гостиничных апартаментов. «Если проект воплотится в жизнь, очередной лесистый склон в Сочи превратится в урбанизированную территорию», - пишут экологи.

Территория бывшей турбазы «Южная» занимает площадь около 9 га. Участок относится к землям населенных пунктов. Вид его разрешенного использования: «гостиничное обслуживание». Он принадлежит на праве собственности ЗАО «Турбаза "Южная"», по информации экологов, аффилированному застройщику предполагаемого жилого комплекса.

Жители Хосты планируют принять активное участие в дальнейшем обсуждении проекта ЖК «Черноморский-3», чтобы предотвратить застройку территории.

Василий Хитрых