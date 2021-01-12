Ростовчанин получил реальный срок за оправдание терроризма в соцсети

Суд признал виновным ростовчанина Константина Култышева виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что Култышев 17 марта 2019 года со своей страницы в соцсети разместил публичные комментарии, которые оправдывают теракт в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Тогда погиб 51 верующий, примерно столько же получили ранения. По результатам психолого-лингвистической экспертизы, проведенной Южным региональным центром судебных экспертиз министерства юстиции России, было определено, что комментарии Култышева содержат солидаризацию и одобрение действий террориста.

Суд назначил Култышеву наказание в виде двух лет колонии общего режима, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в прошлом году за аналогичное преступления был осужден ростовчанин Денис Щебетун: он получил два года колонии общего режима. Кроме того, по обвинению в оправдании теракта был осужден житель Омска Дмитрий Павельчук. Суд назначил ему два с половиной года колонии, но позже смягчил наказание до двух лет. Также студентка из Омска за одобрение теракта в Новой Зеландии была оштрафована на 320 тыс. руб.

Наталья Шинкарева