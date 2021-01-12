В Башкирии увеличится взнос на капремонт

В Башкирии с 1 января минимальный размер взноса на капремонт увеличится на 4%, сообщает пресс-служба «Регионального оператора капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Для многоквартирных домов до шести этажей включительно он вырастет с 6,9 руб. до 7,18 руб. за кв. м, а для домов выше шести этажей — с 7,5 руб. до 7,8 руб. за кв. м. Тарифы были установлены постановлением правительства Башкирии от 24 декабря 2019 года.

В 2022 году взнос увеличится до 7,46 руб. за кв. м в домах до шести этажей и до 8,1 руб. за кв. м в домах выше шести этажей.

В пресс-службе регоператора отмечают, что индексация размера взноса в 2021 и 2022 годы соответствует рекомендациям правительства России. В 2021 и 2022 годы размер взносов индексируется на уровень инфляции — 4%.

Майя Иванова