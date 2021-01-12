12 января, вторник
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Фото: Tiffany & Co.

Tiffany приобрели 80-каратный бриллиант для колье 1939 года

Tiffany & Co. сообщают о решении обновить архивное колье 1939 года. Вместо оригинального аквамарина в центр украшения поместят овальный бриллиант весом более 80 карат. Бриллиантовое колье будет представлено в 2022 году на открытии после реновации флагманского магазина Tiffany на Пятой авеню в Нью-Йорке.

За 183-летнюю историю компания Tiffany & Co. приобрела множество редких драгоценных камней, в том числе легендарный бриллиант Тиффани, один из самых больших и глубоких по цвету желтых бриллиантов в мире, а также изумруд Хукера, ныне выставленный в Смитсоновском институте, и бриллианты Мазарини, приобретенные Тиффани на аукционе драгоценностей французской короны.

Овальный бриллиант весом более 80 карат с чистотой IF (internally flawless — внутренне безупречный) цвета D был добыт в Ботсване, а в оправу и колье его поместят ювелиры Tiffany в Нью-Йорке.

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