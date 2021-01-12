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Автосалон в Детройте в 2021 году не состоится

Международный автосалон в Детройте, который в 2020 был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен на лето, а затем и осень 2021 года, вовсе не состоится.

Как сообщает официальный сайт выставки, вместо Североамериканского международного автосалона (NAIAS) состоится шоу Motor Bella, которое называют «мостом в будущее». Выставка Motor Bella пройдет с 21 по 26 сентября 2021 года в M1 Concourse в Понтиаке, штат Мичиган, где будут организованы открытые площадки для демонстрации автомобилей и технологий.

Напомним, в 2020 году автосалон в Детройте впервые в истории должен был пройти летом — до этого выставка всегда проводилась в январе, а с 2020 года шоу перенесли на июнь, а затем отменили из-за пандемии коронавируса. В итоге автосалон ни разу не пройдет летом и ни разу — осенью. Будет ли NAIAS проходить после 2021 года — не сообщается.

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