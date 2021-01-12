Экс-глава УФССП Прикамья может выйти из СИЗО на следующей неделе

23 января истекает полуторагодовалый срок содержания под стражей бывшего начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Как говорит знакомый с ситуацией источник, согласно УПК, 18 месяцев являются предельным сроком, в течение которого обвиняемый может содержаться в СИЗО во время предварительного следствия. При этом обратиться с ходатайством о продлении этой меры пресечения следствие могло лишь в случае окончания следственных действий до 23 декабря. Но, как говорит собеседник “Ъ-Прикамье”, обвинение в окончательной редакции господину Кожевникову к этому времени предъявлено не было, материалы дела для ознакомления подозреваемому не представлены.

Напомним, Игорь Кожевников был задержан 24 июля 2019 года по подозрению в получении двух взяток. Сейчас следствие считает его причастным к 36 подобным преступлениям, а также к мошенничеству в особо крупном размере. Обвинение ему предъявлено по двум «первоначальным» преступлениям. Сам Игорь Кожевников вины не признает.