Апелляция утвердила изъятие у новосибирского дельфинария моржей из «китовой тюрьмы»

Седьмой апелляционный арбитражный суд (Томск) признал законным решения суда первой инстанции об изъятии шести моржей у новосибирского и ялтинского дельфинариев (ООО «Акватория» и ООО «Акватория+»).

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в картотеке арбитража. Само решение еще не опубликовано.

Как сообщалось, в сентябре новосибирский арбитраж удовлетворил иск Амурского бассейнового природоохранного прокурора и вынес решение «истребовать из незаконного владения ООО "Акватория" и ООО "Акватория+" шесть живых особей моржей».

Было установлено, что «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» выловили животных и продали дельфинариям для дальнейшей перепродажи в Китай для использования «в культурно-просветительских целях».

Природоохранный прокурор убедил суд первой инстанции, что культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает использование животных «для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы России».

Ответчики с такой трактовкой не согласились, полагая, что закон продажу моржей не запрещает. Оба дельфинария вместе с проходящими третьими лицами по делу ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ» в ноябре направили в апелляционный суд жалобы на решение об изъятии. Рассмотрение откладывалось из-за болезни судьи.

Сообщалось также, что в 2018 году четыре компании — «Белый кит», «Афалина», «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» отловили 12 косаток и 90 белух в Охотском море. Животные содержались в «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края. В мае 2019 года Сахалинский областной суд признал, что морских млекопитающих выловили незаконно, позже началась операция по их выпуску в естественную среду обитания, но что часть животных выкупили дельфинарии.

Дарья Решетникова