Мусульмане выразили несогласие с передачей здания бывшей мечети джазовой школе в Ростове

Духовное собрание мусульман России поддержало мусульман Ростова в требовании вернуть городской общине бывшее здание мечети, построенной в 1905 году. В начале года решением администрации постройка была передана джазовой школе им. Кима Назаретова. Об этом сообщается на сайте организации.

В 1963 году здание на ул. Красноармейской, 97 было передано воинской части. Позже мечеть частично разрушили и перестроили в солдатский клуб. Сейчас здание остается заброшенным. В 2016 году ЦДУМ Ростовской области предложило администрации предоставить право собственности на здание в рамках федерального закона о передаче религиозным организациям исторической недвижимости, находящейся в госсобственности, но власти отказали. Кроме того, иск муфтията был отклонен и в суде.

«В Ростове-на-Дону сейчас работает только одна мечеть в районе стадиона СКА. Она вмещает всего более 500 молящихся, когда на прилегающей территории собирается до 15 тыс. верующих и её давно не хватает, чтобы вместить всех верующих мусульман города. В связи с этим Центральное духовное управление мусульман Ростовской области начало сбор средств на расширение этой мечети, построенной около 20 лет назад»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева