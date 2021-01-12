«А-Проперти» заложила Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна заложила 100% оператора Эльгинского угольного месторождения в Якутии — «Эльгауголь», а также доли в «Эльга-Дороге» и «Эльга-Трансе», которым принадлежит транспортная инфраструктура угольного комплекса, сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

«А-Проперти» заключила три договора залога, касающихся компаний Эльги, следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Два договора заключены с Россельхозбанком и один — с Газпромбанком. Размер доли в компаниях и условия договора с Россельхозбанком неизвестны. В залоге у Газпромбанка по 25,1% в «Эльгауголь», «Эльга-Дорога» и «Эльга-Транс».

«Залогом обеспечивается исполнение обязательств "Эльгауголь" перед залогодержателем (Газпромбанком.— “Ъ”), возникших из кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 311/20-Р от 1 декабря 2020 года»,— указано в «Федресурсе». Должником выступает компания-оператор, а не ее единственный акционер «А-Проперти». Срок исполнения обязательств — не позднее 1 октября 2021 года.

В 2020 году компания господина Авдоляна выкупила у Газпромбанка 49% Эльгинского угольного комплекса за 45 млрд руб. Это позволило «А-Проперти» консолидировать 100% проекта.

Подробнее о консолидации — в материале “Ъ” «Эльгу берут в одни руки».