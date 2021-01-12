Сообщество «Диссернет» заявило о наличии плагиата в диссертации чиновника из Геленджика

Сообщество «Диссернет» выявило плагиат в диссертации начальника управления экономики администрации Геленджика Анастаса Ананиади. В работе на тему «Управление хозяйствующим субъектом АПК в условиях его экономической несостоятельности» «Диссернет» нашел ряд заимствований.

«На протяжении всего текста эксперт сообщества наблюдает сознательное изменение текста при копировании: у Кузнецовой "Г.П. Щедровицкий" становится "специалистами", а "Вологодский район / область" превращается в "РСО-Алания", у Бычина "Пермский край / область" становится "РСО-Алания"», - говорится в пояснении сообщества.

Отдельно эксперт сообщества «Диссернет» обращает внимание, что даже в заключении наблюдаются заимствования нескольких выводов.

Диссертацию господин Ананиади защитил в 2010 году в Горском аграрном университете (Владикавказ), получив ученую степень кандидата экономических наук.

Сообщество «Диссернет» организованно на добровольных началах. В состав входят ученые, работающие в различных областях науки как в России, так и за рубежом, а также журналисты и гражданские активисты.

Наталья Решетняк