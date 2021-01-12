Следствие продлило проверку по факту смерти бывшего начальника «Белого лебедя»

В СУ СКР по Пермскому краю продлен срок доследственной проверки по факту смерти бывшего начальника исправительной колонии «Белый лебедь» Ашота Саркисяна. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники, срок на который продлена проверка, они не уточнили. Согласно УПК, стандартный срок доследственной проверки составляет трое суток, но может быть продлен максимум до тридцати. Затем следователь должен принять одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в этом, о направлении материала по подследственности или в суд, если речь идет о делах частного обвинения.

Напомним, тело Ашота Саркисяна было обнаружено в его автомобиле 4 января. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство после того, как стал участником ДТП. По одной из версий, для расставания с жизнью он использовал наградное оружие. Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с методикой проведения подобных проверок, говорят, что помимо обычной в таких случаях судмедэкспертизы может быть назначено еще и баллистическое исследование. Также следователи опросят его родственников и знакомых.