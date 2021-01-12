Генпрокуратура РФ: около 200 фигурантов дел скрываются в США

В США скрываются около 200 человек, проходящих по возбужденным в России уголовным делам, сообщил «РИА Новости» начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов. По его словам, их экстрадиции не удается из-за отсутствия между странами двустороннего договора о выдаче.

«В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск»,— сказал господин Городов.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в прошлом году по запросу РФ власти США депортировали только одного человека. «Компетентные органы США отказывают РФ в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы: например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции»,— уточнил он.

Одним из таких фигурантов, скрывающихся в США, является бывший глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. В России он обвиняется во взятке. Российские правоохранители рассчитывают, что экс-чиновника депортируют из США за нарушение миграционного законодательства этой страны. Бывший мэр с женой и детьми уехал в США в феврале 2018 года по туристической визе, которая дает право находиться в этой стране не более 180 дней.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Бывшему нижегородскому градоначальнику указали на миграционные нарушения».