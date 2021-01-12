Светотехнику выключают

ООО «ДААЗ» банкротит компанию «Димитровградский завод светотехники» (ООО «ДЗС»), ранее входившую в структуру АО «ДААЗ». Оба предприятия подконтрольны «Объединенным автомобильным технологиям» (ОАТ). Фактически это делается в интересах раположенного на тех же площадях ООО «Автосвет» (также входит в ОАТ), которое в холдинге считают правопреемником ДЗС. В ДЗС инициирование банкротства называют «вполне стандартной процедурой». По мнению юристов, вполне возможно, банкротство инициируется с целью освобождения правопреемника от накопившихся долгов ДЗС.

Арбитражный суд Ульяновской области 29 декабря принял к производству заявление «Димитровградского автоагрегатного завода» (ООО «ДААЗ») о признании банкротом «Димитровградского завода светотехники» (ООО «ДЗС») с суммой исковых требований в 743 тыс. руб. и введении в отношении должника конкурсного производства. Рассмотрение требований истца по существу назначено на 9 февраля ­2021 ­года.

Напомним, Димитровградский автоагрегатный завод был построен и начал свою работу в декабре 1969 года (в то время он назывался Мелекесским заводом кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей, в 1972 году переименован в ДААЗ). В советский период завод производил детали, узлы и агрегаты для Волжского и Камского автомобильных заводов, а также осуществлял поставки автокомпонентов на ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, АЗЛК и другие автозаводы СССР.Нынешний Димитровградский завод светотехники в то время был структурным подразделением ДААЗа. В ходе приватизации в 1996 году завод был преобразован в ОАО, а позднее в АО «ДААЗ». До 2007 года 100% акций принадлежали «АвтоВАЗу» и находились в управлении группы компаний «СОК». В тот период производства завода и были разделены на ряд самостоятельных компаний в форме ООО: Димитровградский завод светотехники (ДЗС), завод порошковой металлургии (ДЗПМ), завод радиаторов (ДЗР), завод вкладышей (ДЗВ), инструментальный завод (ДИП), «Новочеремшанское сборочное производство», «Димитровград-ВАЗ-Комплект». В 2007 году завод был продан промышленному холдингу «Автокомпоненты», дочернему предприятию ОАО «ОПК „Оборонпром“» в ходе подготовки к созданию ОАТ.Сегодня 100% АО «ДААЗ» принадлежит холдингу ОАТ.Фактически АО «ДААЗ» сегодня является индустриальным парком с основным видом деятельности «управление собственным недвижимым имуществом», сдавая в аренду резидентам площади, освободившиеся от прежних производств. Из прежних производств ДААЗа резидентами индустриального парка ДААЗ на сегодня являются ДЗПМ, ДЗС и ООО «ДААЗ» (ставшее в 2018 году правопреемником ДИП, ДЗАЛ и ДЗА).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Димитровградский завод светотехники» на конец 2018 года имело кредиторскую задолженность 571 млн руб. при дебиторской задолженности 9 млн руб. При выручке 22 млн руб. убыток — 20 млн руб. (в 2017 году убыток составлял 46 млн руб.). С августа 2020 года ДЗС вошел в процедуру ликвидации. По данным ФНС, само ООО «ДААЗ», подавшее заявление о банкротстве, также в последние годы работает с убытком: в 2019 году при выручке 6,419 млрд руб. убыток составил 306 млн руб., и в 2018 году при выручке 7,087 млрд руб. убыток 264 млн руб.

Заметим, резидентом индустриального парка АО «ДААЗ» является также и ООО «Автосвет» (с тем же направлением деятельности, что и ДЗС), учредителем которого напрямую является ООО «ОАТ». Гендиректором «Автосвета» является Ирек Сафиуллин, он же являлся до августа 2020 года гендиректором ДЗС, а затем возглавил ликвидационную комиссию. Номер телефона у обоих предприятий один и тот же. По итогам 2019 года (данные ФНС) «Автосвет» при выручке 1,333 млрд руб. имеет прибыль 41 млн руб. (в 2018 году прибыль составила 84 млн руб.). На официальном сайте ОАТ отмечается, что ООО « Авто­свет» является правопреемником ДЗС и ЗАО «Завод Автосвет» (г. Киржач Владимирской области).

Гендиректор ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ» Вилсор Халиуллин в понедельник был для комментариев недоступен. На ДЗС ответили, что «учитывая долги предприятия, это вполне стандартная процедура».

Ульяновский адвокат, член региональной Общественной палаты Григорий Каленов заметил, что «действительно, это стандартная и вполне законная процедура, которая распространена в России». Он допускает, что, вероятно, простое слияние было бы невыгодно конечному бенефициару, а процедура банкротства позволит избавиться от накопившихся долгов.

Руководитель департамента промышленности регионального минэкономпрома Сергей Савельев подтверждая «стандартность процедуры», считает, что у «Автосвета» неплохие перспективы развития, что подтверждают его финансовоэкономические показатели. По его мнению, «несмотря на проблемы, с которыми сталкивались предприятия ДААЗа, развитие идет». «К тому же, в целом рынок автозапчастей растет»,— добавил господин Савельев.

Сергей Титов, Ульяновск