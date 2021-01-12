Торгцентры остались без праздников

Новогодние праздники не привели к чуду на рынке торговой недвижимости: Shopping Index в Москве и Санкт-Петербурге оказался примерно на четверть ниже прошлогодних значений. Закономерно непростым начало года оказалось для ритейлеров и заведений общепита, в которых россияне сократили траты на 10–15%. Консультанты не ждут позитивной динамики в начале года, но не исключают, что во втором квартале может начаться восстановление потребительской активности.

Показатель Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве в период новогодних праздников (1–10 января) оказался в среднем на 24,6% ниже, чем 1–8 января прошлого года. Такие данные приводит Watcom Group. В Санкт-Петербурге, по данным аналитиков, показатель сократился на 26,9% год к году. Президент Watcom Group Роман Скороходов констатирует, что чуда не произошло и новогодние праздники не привели к резкому росту покупательской активности. Падение Shopping Index в период каникул примерно соответствует среднему за декабрь, когда в Москве показатель был меньше аналогичного значения прошлого года на 24,4%, а в Санкт-Петербурге — 30,3%. В ноябре аналогичные значения оценивались в 26,8% и 27,1% соответственно. Тем не менее господин Скороходов называет цифры позитивными, указывая на отсутствие признаков угнетения активности покупателей.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов приводит похожие значения, отмечая, что на период новогодних праздников трафик в торгцентрах достигал примерно 85% от докризисного. Отставание, по его словам, связано исключительно с действующими на фоне пандемии COVID-19 ограничениями. Хотя директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева указывает, что стоит помнить и о стремлении многих жителей Москвы и Санкт-Петербурга проводить праздники вне дома — это могло стать причиной низкой активности покупателей в начале января. Директор департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина говорит, что в топовых объектах падение трафика держится на уровне 10–15% от уровня 2019 года, но торгцентры, где делался упор на развлекательную зону, «просели» намного заметней.

Снижение активности покупателей заметили и операторы эквайринга. В МКБ указывают, что выручка ресторанов на минувших праздниках сократилась на 49% год к году, предприятий быстрого питания — на 10%. Обувные магазины, по данным банка, потеряли 16% выручки, сети товаров для дома — 21%, продавцы женской одежды — 27%. Президент сети Baon Илья Ярошенко, также отмечающий снижение трафика на праздниках, связывает это с эпидемиологическими опасениями жителей крупных городов и изменением модели потребления. «Не нужно столько одежды, нет необходимости менять так часто свой гардероб, так как ходить особо некуда»,— рассуждает он. Хотя не все сети готовы говорить о негативной динамике. Так, в группе «М.Видео-Эльдорадо» отмечают в январе рост продаж, связывая его с развитием сервиса самовывоза заказанных товаров из магазинов и услугой доставки на такси.

Полина Жилкина не ждет, что первые два месяца 2021 года для торгцентров и ритейлеров будут заметно лучше прошлого года. «Но надеемся, что во втором-третьем кварталах как минимум начнется "разворот" ситуации, и к концу текущего года рынок вернется к докризисным показателям»,— говорит она. Алексей Ванчугов настроен более позитивно, ожидая выход на докризисные значения по трафику уже весной. Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова прогнозирует, что первая половина года принесет рынку новый раунд переговоров ритейлеров с управляющими торгцентров о предоставлении скидок на аренду, ротацию арендаторов и рост доли свободных площадей. Похожие ожидания и у старшего аналитика CBRE Екатерины Сизановой, которая сомневается, что арендные ставки, как и обороты магазинов, смогут вернуться к докризисному уровню раньше 2023 года.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков