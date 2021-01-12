Без вины гигаваттные

По данным “Ъ”, генерирующие компании попросили Минэнерго существенно изменить правила программы модернизации старых ТЭС, выделив отдельные конкурсы для ТЭЦ и парогазовых блоков и увеличив ежегодную квоту отборов с 4 до 6 ГВт. Генкомпании также хотят отбирать проекты на весь прогнозный объем финансирования, указывая, что стоимость проектов для 2022–2026 годов составила 250 млрд руб., хотя прогноз был на уровне 740 млрд руб. По мнению аналитиков, в случае реализации этих предложений объем программы может вырасти в несколько раз, что законсервирует текущее состояние энергосистемы на 20 лет вперед.

Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет крупнейшие генкомпании РФ) озаботился низким числом проектов ТЭЦ и парогазовых блоков (ПГУ) в программе модернизации старых электростанций. В ее рамках уже отобраны проекты на 21 ГВт с вводом в 2022–2026 годах, большая часть объема занята крупными ГРЭС. Потенциал программы используется не полностью, и правила для предстоящих отборов на 2027–2031 годы целесообразно изменить, следует из письма СПЭ замминистра энергетики Павлу Сниккарсу (документ от 28 декабря 2020 года есть у “Ъ”). В Минэнерго сообщили “Ъ”, что получили письмо и изучают предложения.

Для более дорогих проектов ТЭЦ и блоков на ПГУ следует проводить отдельные отборы, пишет директор СПЭ Дмитрий Вологжанин, поскольку те «не могут полноценно конкурировать с проектами модернизации крупных конденсационных блоков из-за более высокой удельной стоимости мероприятий, что не позволяет в достаточной степени обновлять мощности с комбинированной выработкой». При этом, отмечает господин Вологжанин, ТЭЦ имеют высокую социальную значимость, а проекты ПГУ позволяют снизить выбросы СО2.

В СПЭ также считают возможным увеличить объем программы. Так, по прогнозам «Совета рынка» (регулятор энергорынков), стоимость проектов с вводом в 2022–2026 годах должна была составить 738 млрд руб., но по итогам конкурсов затраты составили лишь 249 млрд руб. Учитывая серьезную экономию и высокую конкуренцию, СПЭ просит ввести дополнительную квоту для отбора проектов модернизации ТЭС «в размере не менее 2 ГВт в год» (сейчас 4 ГВт). В результате суммарный объем проектов на пять лет может увеличиться до 30 ГВт. Ассоциация также предлагает проводить конкурсы по принципу «динамического отбора»: сначала проекты отбираются в пределах фиксированной суммарной мощности, а затем конкурс продолжается «по стоимостному показателю вплоть до "использования" всей образовавшейся экономии». В «Совете рынка» комментариев не дали.

Борис Ковальчук, гендиректор «Интер РАО», на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, 14 августа 2020 года На сегодняшний день для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для развития

Особое мнение имеют две генкомпании — «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) и «Фортум» (подконтрольна финской Fortum), следует из письма. Так, «Юнипро», владеющее в РФ пятью ГРЭС, не поддерживает введение отдельных отборов для ТЭЦ и ПГУ — такие проекты «целесообразно отбирать из дополнительной квоты, сформированной из достигнутой на прошедших отборах экономии». «Фортум» против любых изменений. В «Фортуме» сообщили “Ъ”, что компания выступает против нерыночной нагрузки на рынок: для модернизации необходимы рыночные сигналы, которых не наблюдается в условиях переизбытка мощностей. Компания предлагает проводить долгосрочные технологически нейтральные конкурентные отборы мощности, где будет определяться реальная потребность в мощностях. Такой подход, по мнению «Фортума», позволит обеспечить участие проектов с наиболее эффективными технологиями, включая ВИЭ-проекты.

Промышленность также критикует предложения. «Это подмена целей и механизмов программы, поскольку вместо обновления электрогенерации предлагается субсидировать теплофикацию, а вместо модернизации необходимого объема энергомощностей перейти к максимальному освоению денег потребителей. Что касается ПГУ, никаких ограничений для их участия в отборах сейчас нет, для привлечения таких проектов не нужны отдельные отборы, достаточно увеличить минимальный объем доходов с рынка электроэнергии, учитываемый в финансировании проектов обновления ТЭС»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

«Модернизация ТЭЦ дороже, чем ГРЭС, и, как следствие, доля ТЭЦ по итогам конкурентного отбора в европейской части РФ на 2026 год составила лишь 12%. Отдельная квота для когенерации в таких условиях просто необходима»,— полагает Николай Посыпанко из Vygon Consulting. По его мнению, динамическая квота поднимет стоимость программы, но объем дополнительной нагрузки будет зависеть от механизма конкурсов.

Переход от принципа модернизации целевого объема мощности к целевому уровню инвестиций выглядит по меньшей мере требующим дополнительного обсуждения, полагает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По его мнению, в этом подходе остается мало места для оценки технологической и экономической востребованности инвестпроектов. Если на конкурсах не будет большего количества более дорогих проектов, как изначально предполагалось программой модернизации, то смена правил может привести к увеличению объемов отборов на 2027–2031 годы в 4,5 раза — с 20 до 94 ГВт, что фактически законсервирует текущее состояние энергосистемы на 20 лет вперед, считает аналитик.

Полина Смертина