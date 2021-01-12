«Сан-Галли Отель» встраивается в гостиничный кластер

ООО «Сан-Галли Отель», связанное с финской компанией EKE, получило разрешение на строительство гостиницы на Лиговском проспекте, дом 60–62, на участке 2,5 га, который EKE приобрела еще в 2017 году. Отель площадью более 16 тыс. кв. м будет состоять из 298 номеров. По мнению аналитиков, объем инвестиций в реализацию проекта может достигнуть 1,1–1,6 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что близость к Московскому вокзалу позволяет говорить о том, что на Лиговском проспекте начал формироваться гостиничный кластер.

ООО «Сан-Галли Отель» в конце прошлого года получило разрешение на строительство гостиницы в Центральном районе города на Лиговском проспекте, 60–62, рядом с садом Сан-Галли на земельном участке площадью 2,5 га, который в 2017 году был приобретен финской компанией EKE. Ранее здесь располагался дореволюционный чугунолитейный завод Франца Сан-Галли, территория которого была зачищена от строений более десяти лет назад. Изначально инвестор заявлял о планах строительства здесь жилого комплекса, а позже — бизнес-центра. Сейчас, согласно выданной разрешительной документации, здесь должен появиться отель со встроенно-пристроенной автостоянкой, крышной котельной и встроенной трансформаторной подстанцией. Руководитель ООО «Сан-Галли Отель», согласно kartoteka.ru,— Андрей Хитров, являющийся директором ряда других коммерческих фирм, в частности, ООО «ЕКЕ-Инжиниринг», принадлежащее «ЕКЕ-Финанс Ою».

В Госстройнадзоре Петербурга “Ъ” сообщили, что, согласно выданному разрешению на строительство, на участке до конца декабря 2023 года застройщик должен возвести гостиницу высотой 33 м, площадью 16,2 тыс. кв. м на 298 номеров. Она будет переменной этажности (4–8–10, включая один подземный). В EKE на момент написания материала не ответили на запрос “Ъ” относительно категории будущей гостиницы, срока выхода на площадку, а также планируемых инвестиций в реализацию проекта.

По мнению Людмилы Фроловой, руководителя Rusland SP Hospitality, инвестиции в строительство и оснащение гостиницы составят около 100–110 тыс. рублей за «квадрат» общей площади. Таким образом, общий объем вложений в реализацию проекта можно оценить более чем в 1,6 млрд рублей.

«Объем инвестиций в проект может составить 1,1–1,2 млрд рублей»,— подсчитал Игорь Карцев, председатель совета директоров ГК «Максимум Life Development».

«Локация подходит для брендовой гостиницы категории "четыре звезды". По нашим данным, инвестор вел переговоры с гостиничной сетью Sokos Hotels»,— добавляет госпожа Фролова, уточняя, что на момент ввода объекта в эксплуатацию рынок уже восстановится.

«Местоположение удачное для расположения гостиницы или комплекса апартаментов: рядом Московский вокзал»,— говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development.

Лиговский проспект не относится к лучшим в Петербурге локациям для размещения гостиниц, но расположение неподалеку от площади Восстания и Московского вокзала позволяет создать востребованную гостиницу вплоть до категории «четыре звезды», полагает Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg. «В сочетании с соседними Ibis и строящимся проектом может получиться своего рода кластер современных отелей»,— отмечает он.

Евгения Тучкова, замдиректора департамента консалтинга Colliers International, напротив, считает Лиговский проспект хорошей локацией, где можно разместить гостиницу категории «три-пять звезд». «Позиционирование отеля зависит от инфраструктуры, которой девелопер начинит этот проект. Эта зона формируется как новая гостиничная локация, и данный проект дополнит и расширит качественное предложение. В целом локация востребована как у туристов, так и у деловых путешественников»,— полагает эксперт.

«Минусом является окружающая территорию промзона, но, полагаю, в ближайшее время она будет подвергнута редевелопменту и изменится в лучшую сторону»,— считает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

Мария Кузнецова