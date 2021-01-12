На подготовку летчиков растратили миллионы

В Краснодаре начинается судебный процесс над бывшим главным бухгалтером Краснодарского высшего военного авиационного училища Алексеем Имасом и начальником учетно-аналитического отдела Яной Веретеновой, которые обвиняются в особо крупной растрате. По версии обвинения, с 2016 по 2018 год из кассы училища по фиктивным ведомостям было похищено более 60 млн руб. Бухгалтеры училища Анна Медведкова и Людмила Меднова признали вину в хищении и осуждены условно.



В Прикубанском районном суде Краснодара 14 января начнется слушание уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Алексея Имаса, бывшего начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза Анатолия Серова (КВВАУЛ), а также бывшего начальника учетно-аналитического отдела финансово-экономической службы училища Яны Веретеновой, сообщает сайт суда. Бухгалтеры КВВАУЛ Анна Медведкова и Людмила Меднова, которым было предъявлено обвинение в растрате в составе группы лиц, полностью признали вину, дела в отношении каждой из них рассматривались в особом порядке. В июне текущего года Прикубанский суд Краснодара приговорил Анну Медведкову к трем с половиной годам, Людмилу Меднову — к трем годам, обеих условно. Потерпевшим в деле признано Министерство обороны РФ, которое взыскивает с осужденных 60,9 млн руб.

Как следует из приговоров Анне Медведковой и Людмиле Медновой, опубликованных на сайте суда, схему хищений в 2016 году разработал начальник финансово-экономической службы — главный бухгалтер КВВАУЛ Алексей Имас, который вовлек в преступную деятельность троих своих подчиненных. Обвинение полагает, что у главного бухгалтера, который был назначен на должность в сентябре 2015 года, спустя несколько месяцев возник умысел на хищение средств.

Господин Имас, убедившись в том, что через кассу КВВАУЛ проходят значительные объемы наличных средств, по версии обвинения, решил ежемесячно приписывать к отчетам о расходах крупные суммы, якобы выплаченные военнослужащим в виде денежного довольствия. Фиктивные выплаты оформлялись по несуществующим платежным ведомостям, сообщницы главного бухгалтера оформляли расходные кассовые ордера и получали средства, которые затем распределялись между злоумышленниками.

Противоправная деятельность руководителя финансово-экономической службы военного училища и трех его сообщниц была выявлена в апреле 2018 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле 2019 года Алексей Имас был арестован и до настоящего времени находится под стражей. Защита несколько раз просила суд изменить меру пресечения бывшему главному бухгалтеру КВВАУЛ на домашний арест, однако военная прокуратура каждый раз высказывалась против, ссылаясь на то, что господин Имас, по данным следствия, склонял свидетелей к даче ложных показаний, препятствовал аудиторам Минобороны РФ в проведении проверки и пытался уничтожить электронную базу 1С «Бухгалтерия государственного учреждения».

Как следует из материалов краевого суда, который рассматривал вопрос о мере пресечения, Алексей Имас не признает вину. Адвокат Михаил Гаврилюк, осуществляющий защиту подсудимого, в разговоре с “Ъ” не стал комментировать предъявленное обвинение, сославшись на необходимость согласовать позицию с подзащитным.

Анна Перова, Краснодар