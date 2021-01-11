ТГК-1 планирует построить два новых офиса в центре Петербурга

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1, дочернее предприятие «Газпрома») подало заявку в комиссию по землепользованию и застройке Петербурга на строительство в центре города двух новых офисов для структур корпорации.

Как сообщает NSP, первый проект планируется реализовать на Синопской набережной — между Синопской и Новгородской улицами. Под будущий офисный комплекс задействуют три участка общей площадью 9,3 га по соседству с бывшей территорией завода «ЛИВИЗ», которую в декабре 2020 года за 711 млн рублей на торгах пытался продать «ДОМ.РФ».

Второй офисный центр общей площадью 14,8 га ТГК-1 предполагается разместить на трех участках возле Центральной ТЭЦ на набережной Обводного канала. Данная территория, как и участок на Синопской набережной, принадлежит Петербургу и находится у компании в аренде.

Уточняется, что районные комиссии уже одобрили строительство, однако окончательное решение остается за Смольным.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 2025 году ТГК-1 намерена также реконструировать Автовскую ТЭЦ.