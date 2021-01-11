Благоустройством набережной Федоровского займется нижегородское ДСК «Автобан»

АНО «Центр 800» планирует заключить контракт по благоустройству набережной Федоровского в Нижнем Новгороде стоимостью 250 млн руб. с местной компанией ООО «ДСК Автобан» по итогам проведения запроса предложений. Как сообщается на портале «Фабрикант», заявка этой компании оказалась единственной соответствующей документации. Свои предложения направляли еще две компании, но их заявки не соответствовали требованиям.

Набережную Федоровского планируют благоустроить к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках проекта «Среда 800». К 1 июля на набережной планируют установить несколько амфитеатров, площадку для пикников, площадку для выгула собак, смотровую площадку с оборудованием для слэклайна (хождение по стропе) и местом для занятия йогой, а также игровые и спортивные площадки. Планируется установить систему навигации с информационными стендами, обновить брусчатку, освещение, скамейки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ДСК Автобан» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2017 года. Уставный капитал составляет 30 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Баграт Азизян, ему принадлежат 50% компании. Еще 50% владеет Эмин Егиазарян. По итогам 2019 года прибыль компании составила 3,5 млн руб. при выручке 54,4 млн руб.

Добавим, что перед Новым годом «Центр 800» подвел итоги еще трех процедур по выбору подрядчиков для благоустройства Нижневолжской набережной (начальная стоимость - 150 млн руб.), Стрелки (197,5 млн руб.) и территории Нижегородского откоса, включая Александровский сад у кремля (500 млн руб.). Победителем по каждому запросу предложений признали ООО «Инжиниринг групп» (Москва). В двух случаях предложения направляли и другие компании, но их заявки признали несоответствующими. Контракты планируют заключить в ближайшее время.

ООО «Инжиниринг групп» зарегистрировано в Москве с 2006 года. Уставный капитал составляет 1,5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и бенефициар — Анна Новоселова. По итогам 2019 года чистая прибыль составила 46,2 млн руб. при выручке 1,2 млрд руб.

Анастасия Еремина