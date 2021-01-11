Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов

Российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов, известный по передаче «Битва экстрасенсов», умер после продолжительной болезни, сообщил Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Господину Виноградову было 83 года.

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока неизвестна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее»,— сообщил Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях ТАСС. Как уточнили в Центре «РИА Новости», господин Виноградов умер 4 января.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. Учился в Московском мединституте имени Сеченова на психиатрической кафедре, закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии мединститута Сеченова.

Господин Виноградов помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении. С 2000 года составлял психологические и визуальные портреты преступников и маньяков для определения алгоритма их действий. Написал более 150 научных публикаций. В качестве эксперта принимал участие в программе «Битва экстрасенсов».