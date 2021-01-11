В торговых комплексах Челябинской области в праздники провели почти 8 тыс. тестов на COVID-19

В торговых и торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Златоуста, Кыштыма, Сатки, Аши, Южноуральска, Троицка, Карталов, Коркино и Аргаяша в новогодние праздники 7904 человека прошли ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, больше всего желающих сдать анализы было 4, 5 и 9 января.

Тесты проводились, чтобы выявить бессимптомных носителей инфекции. В министерстве отмечают, что практика бесплатного тестирования будет продолжена.