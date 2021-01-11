В Югре полицейские изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя

В Сургуте (ХМАО-Югра) полицейские изъяли более 11 тонн контрафактного алкоголя стоимостью более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По предварительным данным, 48-летний местный житель приобрел немаркированную спиртосодержащую продукцию с целью дальнейшей незаконной реализации.

Мужчину задержали в момент сбыта 8 тонн спиртного. Во время обысков на складах изъято еще более трех тонн продукции.

Следователями УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Мужчина, у которого изъяли контрафактный алкоголь, сейчас находится под подпиской о невыезде.