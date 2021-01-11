«Сафмар финансовые инвестиции» выкупает собственные акции

Принадлежащий семье Гуцериевых кипрский офшор Lanbury Trading снижает долю владения в холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ; следует из отчета оценщика СФИ, с ним ознакомился “Ъ”). В прошлом году была заключена сделка по продаже 4,7% акций холдинга оператору обратного выкупа акций СФИ офшору Weridge Investments. Аванс, который заплатил Weridge Investments, составил 2,8 млрд руб. или 530 руб. за одну акцию СФИ. Поставка купленных акций должна произойти до конца первого полугодия 2021 года. После этого у структур семьи Гуцериевых во владении останется немногим более 25% акций холдинга.

Илья Усов