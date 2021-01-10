Экипажи «КамАЗ-мастера» снова заняли первые три места на этапе «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел трассу в Саудовской Аравии за 4 ч. 45 мин. 52 сек. Второе и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер».

Вторым 10 января стал Айрат Мардеев (+3 мин. 23 сек.), третьим финишировал Антон Шибалов (+8.22). В зачете грузовиков лидирует Сотников (29 ч. 12 мин. 10 сек.).

Ралли проходит в Саудовской Аравии 3–15 января. Российские экипажи заняли первые три места на этапе в пятницу, 8 января.