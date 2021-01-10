В Башкирии при столкновении пассажирских автобусов погибли двое и пострадали 11 человек

При столкновении двух пассажирских автобусов Ford Transit погибли женщина и шестилетний ребенок. Еще 11 человек получили травмы, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла сегодня около 14.00 часов на 36-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском районе Башкирии. По данным ГИБДД, один автобус ехал в Уфу из села Большеустьикинское, второй двигался в обратном направлении.

В региональном управлении МЧС сообщают, что всего в двух автобусах находилось 36 человек. Пострадавшие были доставлены в Месягутовскую ЦРБ для осмотра.

Анна Соколова