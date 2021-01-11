Большая прогулка Александра Большунова

Убедительной победой россиянина Александра Большунова и американки Джессики Диггинс в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась 15-я лыжная многодневка Tour de Ski. Второе и третье места по итогам тура заняли россияне Юлия Ступак и Денис Спицов. Заключительный этап — гонку на 10 км свободным стилем — у мужчин выиграл Спицов, а Большунов был вторым. Быстрее всех среди женщин на гору Чермис взобралась шведка Эбба Андерссон, Юлия Ступак была четвертой.

Восьмиэтапный Tour de Ski-2021, стартовавший 1 января в Валь-Мюстаире (Швейцария) и завершившийся в воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме, включал в себя два спринта, а также дистанционные гонки протяженностью не более 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Завершали многодневку, как и год назад, сверхсложные 10-километровые масс-старты (ранее старт был раздельным) в гору Чермис, ставшие кульминацией престижного лыжного соревнования, особенностью которого стало неучастие в нем норвежцев. Они не захотели рисковать своим здоровьем в условиях возможного заражения коронавирусом.

«Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала для нас приоритет,— объяснил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьорвиг.— Наша главная цель в сезоне — чемпионат мира в Оберстдорфе».

Таким образом, в отсутствие Йоханнеса Клебо, Пола Голберга, Шура Рёте и Симена Крюгера, а также Сергея Устюгова, выигравшего Tour de Ski в 2017 году (первым россиянином, победившим в многодневке, был в 2013 году Александр Легков), мужская часть нынешней многодневки в точном соответствии с прогнозами стала победным шествием прошлогоднего победителя Александра Большунова. Воспитанник Юрия Бородавко выиграл все дистанционные гонки, за исключением воскресной, в которой он финишировал вторым за товарищем по команде Денисом Спицовым. На обоих спринтерских этапах Большунов входил в призовую тройку — вторым и третьим соответственно, за что удостоился победы и в общем спринтерском зачете. По ходу тура, вписавшегося в расписание розыгрыша Кубка мира, 24-летний лидер сборной России сделал вдобавок и громадный шаг ко второму в своей карьере Большому хрустальному глобусу, опережая Йоханнеса Клебо уже на 1001 очко.

Главными соперниками Большунова в туре в условиях, когда мужская сборная Швеции выглядела откровенно слабой, а один из возможных претендентов на высокое место финн Иво Нисканен снялся, были на этот раз соотечественники, а также экс-победитель тура швейцарец Дарио Колонья, итальянец Федерико Пеллегрини и француз Морис Манифика.

На утро воскресенья Александр Большунов опережал ближайшего преследователя Манифика на не отыгрываемые в его нынешней форме 3 мин. 22 сек. Третье место делили Артем Мальцев и Иван Якимушкин, а Денис Спицов и Евгений Белов занимали пятую и шестую позиции. Спицов за счет воскресной победы существенно улучшил свое положение в общем зачете Tour de Ski, выиграв в итоге бронзу. Довольный, он поблагодарил Александра Легкова за подсказку. «Его схема — говорить себе мысленно на подъеме "раз-два, раз-два" — сегодня снова сработала. Ее суть — не думая ни о чем, шагать в темп»,— объяснил Спицов в эфире «Матч ТВ». Второе общее место сохранил Манифика, в гору поднявшийся третьим. А итоговые места с четвертого по седьмое дружной компанией заняли Якимушкин, Мальцев, Белов и Мельниченко. По словам победителя, этот тур прошел «на одном дыхании, пролетел быстро и благодаря организаторам в полной безопасности».

У женщин в отсутствие восемь последних лет выигрывавших многодневку норвежек, которых нынче возглавляет практически недосягаемая прошлогодняя ее победительница Тереза Йохауг, уровень конкуренции повысился многократно. Если прежде россиянки, шведки и американки могли сражаться лишь за серебро, которое два последних года подряд доставалось Наталье Непряевой, то нынче судьба главной награды решалась на заключительном этапе. Лидировала американка Джессика Диггинс, россиянка Юлия Ступак (в девичестве Белорукова) с отставанием в 54 сек. шла второй. Еще две россиянки — Наталья Непряева и Татьяна Сорина — перед восхождением в гору с уклоном до 44% имели четвертый и пятый результаты. С первых метров дистанции вперед вырвалась шведка Линн Сван, возглавившая в итоге спринтерский зачет тура. В начале подъема ее обошла соотечественница Эбба Андерссон. Ее отставание от Диггинс составляло 2 мин. 10 сек., однако за счет успеха на горе она все же рассчитывала поправить свое общее турнирное положение. Андерссон дотерпела и труднейшую гонку выиграла. А вот опередить в общем зачете Юлию Ступак, пришедшую к финишу четвертой и впервые в карьере ставшую серебряной медалисткой тура, ей не удалось. Хотя цели своей — попасть в призовую тройку — она все же достигла.

Феноменальным назвала результат Ступак, которая тренируется в группе Маркуса Крамера и по итогам Tour de Ski поднялась на второе после Джессики Диггинс место в общем кубковом зачете, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

И хотя россиянка, ровно прошедшая весь тур, выиграла в нем всего одну гонку — преследования на 10 км классическим стилем на пятом этапе, госпожа Вяльбе подчеркнула, что очень рада как за нее, так и за ставшую здесь четвертой Татьяну Сорину. «Считаю, после декретных отпусков они показали феноменальные результаты»,— сказала знаменитая в прошлом лыжница.

Вера Мухина