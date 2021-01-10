В Геленджике на берегу нашли семь погибших дельфинов

Фото: НКО Центр спасения "Дельфа"

С 1 по 8 января волонтеры НКО Центр спасения «Дельфа» обнаружили на берегу Черноморского побережья 15 погибших дельфинов, что нетипично для этого времени года, сообщается на странице организации в Instagram.

Семь мертвых белобочек были обнаружены в одном районе Геленджика. Волонтеры отобрали пробы для выяснения точных причин гибели дельфинов, однако при осмотре млекопитающих у всех были обнаружены следы пребывания в траловых сетях.

«По информации с сайта Marine traffic в акватории Геленджика сейчас работает несколько траловых сейнеров. Траловые сети состоят из мешков, которые буквально выскребают все живое из моря. Этот вид рыболовства наносит огромный ущерб экосистеме», - говорится в сообщении «Дельфы».

Волонтеры передали информацию в пограничную службу Геленджика, а также готовят обращение в государственные органы по факту гибели дельфинов.

Как писал "Ъ-Кубань", в конце июля морское управление Росприроднадзора провело проверку причин гибели дельфинов в Геленджике. Основными причинами гибели китообразных специалисты назвали асфиксию, рыболовные сети, в которые попадают дельфины, судоходство и иные деятельности человека. Также на снижении их иммунитета сказывается увеличение вылова рыбы, дельфинам не хватает еды.

Наталья Решетняк