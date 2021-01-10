На борту разбившегося в Индонезии самолета не было иностранцев

Все пассажиры на борту разбившегося в акватории Яванского моря Boeing 737-524 были индонезийцами, сообщил глава национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

«Поскольку на борту не было иностранцев, мы не информировали комиссии по безопасности в других странах, только в США, которая была страной--производителем злополучного самолета»,— сказал господин Таджахоно на пресс-конференции после крушения (цитата по Jakarta Globe).

Вчера, 9 января, в 10:40 мск самолет авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в город Понтианак, пропал с радаров. В это время он летел над Яванским морем. Через некоторое время жители близлежащих островов нашли металлические обломки и обрывки ткани. Власти Индонезии подтвердили, что самолет разбился. На борту были 62 человека, в том числе 10 детей. По предварительным данным, все они погибли.