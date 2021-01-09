Русский рэп вышел в топ

В 2020 году многие россияне слушали рэп и в основном русский. Об этом свидетельствуют отчеты популярных в стране стриминговых платформ. Так, на сервисе Spotify одним из лидеров по числу прослушиваний стал Скриптонит. «Яндекс.Музыка» назвала «артистом года» еще одного рэпера — Morgenshtern. Аналитики отмечают растущий интерес слушателей к русскоязычным исполнителям. Хотя топ самых популярных групп на некоторых платформах возглавили корейские музыканты. С подробностями — Юлия Жданова.

На Spotify россияне в прошлом году чаще всего слушали русский рэп. Иначе, как объяснить то, что в пятерку самых востребованных исполнителей вошли Morgenshtern и Скриптонит. Их же в число самых популярных артистов прошлого года включил сервис Apple Music. А трэк Cadillac в исполнении Morgenshtern и Элджея аналитики сервиса внесли в десятку самых популярных.

Но говорить о растущем качестве песен исполнителей этого жанра не приходится, отмечает продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, рэп стал популярен из-за изменений в индустрии, которые определила пандемия.

«Люди оказались взаперти, и, естественно, на передний план вышли те, кто стал собирать большие деньги по стримингу, блогеры, которые стали петь. Это правда. Это действительно отражает востребованность сегодняшнего времени, это факт.

Тренды задают такие ребята, как, например, Morgenshtern.

С точки зрения маркетинга создано гениально. С профессиональной точки зрения оцениваю это на “5+”. Как правило, у этого продукта всегда юная публика, а за юную публику платят родители, и не у всех хватает возможностей оплатить и для себя, и для детей» — отметил Иосиф Пригожин.

Лидерство по количеству прослушиваний в России рэперу Morgenshtern отдал «ВКонтакте» и «СберЗвук». На втором месте, как подсчитали аналитики, поп-группа Artik & Asti с треком «Девочка, танцуй». В рейтинге лучших треков «ВКонтакте» композиции досталось седьмое место, а вот «Яндекс.Музыка» назвала эту песню самой популярной в ушедшем году.

Музыкальный критик и продюсер Павел Сурков считает, что роста популярности российские исполнители добились за счет того, что решили сконцентрироваться на отдельных треках, а не на записи полноценных альбомов: «Наши артисты как раз поняли этот общемировой тренд, что артисты перестали мыслить альбомами окончательно, а мыслят исключительно треками, и зачем делать альбом из 12 номеров, когда ты можешь просто сделать три сингла, а дальше добивать это все различного рода хитами, общением и коллаборацией. Это не имеет отношения к качеству, просто у аудитории запрос на быстрые, легкие и понятные продукты».

Из иностранных исполнителей в числе любимых у россиян второй год подряд остается певица Билли Айлиш, отмечают в Spotify. Конкуренцию ей составляют Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert.

Shazam включил американскую артистку в топ-10 по жанру «Альтернатива в России». Наиболее востребованной иностранной певицей по версии пользователей «СберЗвука» оказалась тоже она.

Кстати, Билли Айлиш в этом году стала самой молодой певицей, когда-либо записавшей композицию к бондиане. Трек называется No Time to Die (или «Не время умирать») к одноименному фильму, который до сих пор не вышел.

Сейчас, чтобы получить высокий рейтинг прослушиваний, певцам приходится много работать над имиджем и съемками видео.

Это и позволяет вырываться вперед таким исполнителям как Билли Айлиш, считает обозреватель портала «Стерео.ру», музыкальный журналист Александр Беляев: «То количество клипов, которое на нас вывалилось в этом году, у того же Morgenshtern, который больше режиссер, артист и вообще видеодеяетель, чем музыкант. Про Artik & Asti сказать не могу, они все-таки скорее песенные люди. Какой-то абсолютно культурный сдвиг. Сейчас на коне те, кто умеют делать, как Little Big и Morgenshtern».

Что касается зарубежных исполнителей, первое место среди коллективов на «Яндекс.Музыке» заняла группа Rammstein. У Spotify немного другие итоги, из иностранных групп россиянам больше всего нравился южнокорейский мужской бэнд BTS. А вот рок они предпочитали слушать отечественный, лидером стала группа «Король и Шут».

Елизавета Скобцова