Музыка свяжет желающих заработать

Музыканты все чаще полагаются на деньги инвесторов. Самым популярным способом привлечь финансирование остается краудфандинг. Но некоторые группы решаются выйти на IPO. А в России появился сервис, который предлагает и фанатам заработать на вложениях в артистов. Но будет ли такая возможность востребована? И почему инвесторы готовы активно вкладывать деньги в музыку? Расскажет Сергей Гусев.

Находить деньги на творчество у фанатов музыканты научились давно. К примеру, на новый альбом группы «Аквариум» ее поклонники однажды собрали 7 млн руб. — суммы хватило сразу на две пластинки. А в прошлом году рекорд побила рок-группа «Алиса» — их донаты превысили 15 млн руб.

Площадок для краудфандинга тоже немало, самые известные из них — это PledgeMusic, Kickstarter, Indiegogo и Patreon.

На последнем, к примеру, в обмен на вложения фанаты получают уникальный контент и даже уроки от музыкантов. Но по-настоящему крупные суммы получается привлечь немногим, объясняет продюсер, музыкальный эксперт Павел Сурков: «Краудфандинговые платформы могут помочь музыкантам, если у них есть некое сообщество, которое готово их поддержать, в том числе и рублем. У многих современных музыкантов такого сообщества, к сожалению, пока еще нет. Но сейчас упрощается система звукозаписи. И при определенных инвестициях в собственный компьютер, микрофон и так далее, в принципе человек уже может получить вполне себе коммерчески реализуемый продукт в достаточно приемлемом качестве».

На первый взгляд, более выгодную для фанатов альтернативу краудфандингу недавно предложил сервис Soundeon. Любой желающий там может купить права на доходы с произведений, а сам музыкант потратить полученные деньги на свое продвижение. Главное условие — зарабатывать на своей музыке хотя бы $1 тыс. в год, рассказывает сооснователь сервиса Soundeon Анастасия Либерман: «Музыканты могут предоставлять несколько вариантов участия от $50 до нескольких тысяч долларов. Сделка оформляется путем заключения договора. Он заключается на фиксированный срок, после которого права на отчисление роялти переходят обратно к музыканту. Возможность досрочного отказа является одним из условий».

Однако роялти, отмечают эксперты, у российских артистов не превышают 20-й доли доходов. В том числе, потому что их не всегда платят. Например, «Яндекс.Музыка» на днях удалила все альбомы «Машины времени», а музыканты обвинили сервис в уклонении от выплат авторских вознаграждений. А у потребителей еще окончательно не сформировалась даже привычка платить за контент, отмечает генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир продакшн» Александр Кушнир: «20 долгих лет пиратской культуры, когда мы слушали не лицензионные пластинки, не limited edition, ограниченные тиражи, в лакшери эстетике, а кассеты из Казани и Ростова, оставили свой отпечаток. Все те люди, которые помогали музыкантам и давали им деньги, грубо говоря, на выживание, начинают сейчас исчерпывать свои ресурсы. И момент выбран крайне неудачно. Будем надеяться, что весной и летом подобный сервис сможет принести реальную пользу. В декабре-январе точно нет».

При этом среди зарубежных инвесторов музыкальная индустрия, по-прежнему востребована. К примеру, в октябре корейский бойз-бэнд BTS сверхуспешно вывел свой музыкальный лейбл на IPO. В первый день торгов его акции подорожали в два раза, а капитализация группы превысила $7 млрд. Инвесторы заинтересованы в таких активах, потому что они меньше зависят от колебаний на рынках, подчеркивает управляющий партнер финтех-компания DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Ты распыляешь свои активы по сотням музыкантов, через вложение в четыре лейбла в трех странах мира. И все это весит 5% от твоего портфеля. А дальше ты надеешься, что все будет хорошо. Когда у вас огромный пенсионный фонд, вложить несколько миллиардов долларов довольно сложно, и вам нужно как-то сделать так, чтобы, когда рынки идут вниз, у вас не весь портфель уходил вниз. И поэтому вы вкладываете и в вино, в коньячное производство. Есть фонды целые, и последние 10 лет они показывают больше 30%, это как бы немножечко альтернативный сегмент, чтобы все было не совсем вместе с нефтью и акциями».

Еще один вариант для индустрии — краудлендинг — когда частные лица «кредитуют» других людей или компании.

Так, на сервисе Weeshing можно профинансировать музыкальный концерт на сумму от $1 до $1 млн.

И получить, как обещают на сайте, до половины суммы, вырученной с продажи билетов. Правда сейчас, когда в залах Москвы и Санкт-Петербурга заполнять можно только 25% зрительских мест такой сервис выглядит не слишком привлекательным.

Елизавета Скобцова