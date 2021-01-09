Ушла из жизни директор пермской гимназии №17, заслуженный учитель России Элеонора Падей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. Источники “Ъ-Прикамье” предполагают, что госпожа Падей могла заразиться коронавирусом (COVID-19).

Элеонора Падей руководила гимназией №17 на протяжении 45 лет. Директор школы была награждена знаком «Отличник народного просвещения», а ее имя занесено в «Книгу Почёта» Перми в отрасли «Образование».

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, Элеонора Падей планировала доработать до 120-летия гимназии и покинуть пост директора в 2021 году. Однако в октябре прошлого года стало известно, что городские власти уведомили ее о предстоящем уходе с должности. За отмену увольнения выступили педагоги и родители учащихся гимназии. После чего госпожа Падей в судебном порядке потребовала восстановить ее в должности директора. По итогам заседания в Ленинском районном суде Перми департамент образования и Элеонора Падей пришли к заключению мирового соглашения, в соответствии с которым директора была восстановлена в должности.