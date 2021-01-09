Народная артистка России 82-летняя Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» представитель актрисы. Госпожа Ахеджакова находится в одной из больниц Москвы в обычной палате, добавил он.

«Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально»,— рассказал собеседник агентства. Ту же информацию сообщили «РИА Новости» в «Современнике».

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского в 1962 году. Известна по фильмам Эльдара Рязанова. За роль в фильме «Небеса обетованные» (1991) получила премию «Ника». С 1977 года играет в театре «Современник».