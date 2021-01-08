В Иркутске прошла премьера снятого в Ярославле фильма о святом Иннокентии

В Иркутске состоялась премьера документального фильма «Первосвятитель» об Иннокентии Кульчицком, который в первой половине XVIII века был первым епископом Иркутским и Нерчинским, сообщили в ГТРК «Иркутск». Фильм был снят съемочной группой телерадиокомпании в 2020 году.

В 1804 году Иннокентий Кульчицкий был канонизирован. После революции, в 1921 году мощи святого Иннокентия были вскрыты и вывезены из Иркутска. Они считались утраченными. В 1990 году мощи Иннокентия Иркутского были обнаружены в одном из подсобных помещений церкви Николы Надеина в Ярославле. Их перевезли в Иркутск, и теперь они находятся в иркутском Знаменском монастыре.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что съемочная группа ГТРК «Иркутск» в сентябре приезжала в Ярославле для съемок этого фильма. По словам руководителя съемочной группы Ольги Ринчиновой, авторы фильма считают, что жители Ярославля сохранили для Сибири мощи первого иркутского Святого.

«В 1921 году мощи первого епископа Иркутской епархии были поруганы и вывезены в неизвестном направлении. Как позже оказалось, сначала их увезли в Москву, а затем в антирелигиозный музей в Ярославль. Здесь они были подписаны как “сибирская мумия” и не значились ни в каких списках, а, значит, и хранить их было не обязательно. Но ярославские историки хорошо знали традиции православия, и понимали, что могло таиться за названием “мумия”. Больше 60 лет они передавали друг другу эту тайну и хранили мощи»,— рассказала руководитель съемочной группы.

Она уточнила, что в 1990 году в возвращении мощей Святителя Иннокентия из Ярославля в Иркутск участвовал епископ Вадим, который в начале 1990 года возглавил иркутскую епархию. А в декабре 2019 года он был назначен митрополитом Ярославским и Ростовским.

В фильме звучат рассказы ярославских историков, священников, есть в нем интервью митрополита Вадима и много видовых съемок Ярославля и ярославских храмов. Кроме Ярославля, съемки фильма проходили и в других городах, связанных с деятельностью Иннокентия Кульчицкого.

Антон Антонов