Десятки оппозиционеров в Гонконге арестованы по закону о безопасности

Полиция в Гонконге арестовала группу людей по подозрению в попытках «парализовать» работу парламента автономии и «свергнуть» его, передает Reuters заявление секретаря по безопасности Гонконга Джона Ли. Ранее СМИ сообщали об аресте более 50 представителей оппозиции Гонконга по закону о защите национальной безопасности. Это крупнейшая одновременная серия арестов с момента вступления закона в силу в июне 2020 года.

Согласно списку, опубликованному газетой South China Morning Post, большинство арестованных в июле 2020 года участвовали в кампании «35 плюс» продемократического блока. Организаторы кампании надеялись получить большинство мест в законодательном совете (парламенте) Гонконга. Сейчас оно принадлежит представителям партий, ориентирующихся на политику Пекина.

В числе арестованных, по данным агентства AFP и телеканала RTHK,— юрист фирмы Ho, Tse, Wai & Partners, гражданин США Джон Клэнси. AFP со ссылкой на источники в юридических кругах и полиции сообщает, что его подозревают в подрывной деятельности.

Местным изданиям Apple Daily, Stand News и In-Media были предъявлены ордеры на предоставление документов, «связанных с делами о национальной безопасности». Первые два издания проводили форумы для продемократических кандидатов, третье — рекламировало кампанию «35 плюс».

Закон о национальной безопасности позволяет привлекать жителей Гонконга к ответственности за сепаратизм, антиправительственную деятельность или подготовку к мятежу. Разногласия по поводу закона стали причиной санкций со стороны США. Великобритания, передавшая Гонконг Китаю на условиях сохранения действовавшего порядка в автономии до 2047 года, упростила визовый режим для граждан бывшей колонии.

Подробности — в материале “Ъ” «Гонконг гонит волну санкций».