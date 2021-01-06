Курский аэропорт увеличил пассажиропоток до 55 тысяч человек

В 2020 году пассажиропоток курского аэропорта превысил 55 тыс. человек. Об этом сообщили в региональной администрации. По итогам 2019 года пассажиропоток составил около 37 тыс. человек. Увеличение показателя произошло на фоне пандемии коронавируса, ограничившей авиасообщение. По данным администрации региона, в 2020 году из курского аэропорта было совершено 1,1 тыс. рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Симферополь. В 2021-м планируется открыть два новых направления — в Калининград и Минеральные Воды.

О том, как может измениться курский аэропорт, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков