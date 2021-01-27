Сегодня исполняется 67 лет директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главкому войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову

Его поздравляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

— Уважаемый Виктор Васильевич, примите искренние поздравления с днем рождения! Вы стоите на страже правопорядка, защищая безопасность граждан нашей страны. Ваш честный и самоотверженный труд, сила духа, верность присяге и офицерская закалка помогли сформировать сильную и авторитетную силовую структуру. Сохраняя лучшие традиции прошлого, бережно относясь к истории, Вы совершенствуете систему Росгвардии, постоянно повышаете профессионализм сотрудников. Много раз Вы и Ваша команда приходили на помощь гражданам, проявляли настоящий героизм в экстремальных условиях. Уверен, что сотрудники Нацгвардии под Вашим мудрым и чутким руководством и дальше будут достойно решать поставленные задачи, реагировать на любые угрозы безопасности общества и независимости государства. Желаю Вам терпения и достижения новых высот, крепкого здоровья, поддержки Ваших близких, коллег и товарищей!

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