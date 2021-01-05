Капитан «Звезды» вошел в число самых дорогих игроков группы «4» ПФЛ

Капитан пермской «Звезды» Евгений Тюкалов вошел в число самых дорогих игроков группы «4» ПФЛ. Как сообщает сайт transfermarket.ru, посвящённый футбольным трансферам стоимость 28-летнего пермского футболиста составляет 350 тыс. евро. Такая же стоимость и у 30-летнго полузащитником «КАМАЗа» из Набережных Челнов Александра Гаглоева.

В текущем сезоне Евгений Тюкалов забил 11 голов за пермский клуб в 12 сыгранных матчах и является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд группы «4» на данный момент. Помимо Евгения Тюкалова в десятку самых дорогих футболистов группы «4» вошли ещё три игрока «Звезды». Это атакующий полузащитник Максим Лаук (25 лет, 300 тыс. евро и шесть голов в текущем сезоне), центральный полузащитник Артур Рябокобыленко (29 лет, 300 тыс. евро) и форвард Никита Голдобин (23 года, 300 тыс. евро, шесть голов).

А самыми дорогими игроками из всех четырёх групп ПФЛ являются 19-летний защитник Данила Прохин и 18-летний форвард Даниил Шамкин, выступающие за петербургский «Зенит-2». Стоимость каждого из них оценивается в 700 тыс. евро. Напомним, пермская «Звезда» завершила летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. Ближайший официальный матч «Звезда» проведёт 4 апреля 2021 года. На поле стадиона «Звезда» наша команда встретится с ФК «Волна» (Нижегородская область).