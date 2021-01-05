Президент Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территорию страны «никто извне» не отдавал, а народ жил там на протяжении веков. Об этом говорится в его статье в газете Egemen Qazaqstan. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов сказал, что территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России».

«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках»,— написал господин Токаев.

Он призвал противостоять «некоторым иностранцам», которые сомневаются в территориальной целостности страны и критикуют добрососедские отношения. Президент напомнил о необходимости защищать национальные интересы любым способом.

12 декабря МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах России в Казахстане Александра Комарова из-за высказываний депутата. Заместитель главы МИДа Марат Сыздыков выразил недоумение поверенному.