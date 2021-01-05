Песков: Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести. Так он прокомментировал взаимодействие с Украиной. По словам представителя Кремля, глава государства будет реагировать вдумчиво и аргументированно.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить,— это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная»,— сказал господин Песков в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению пресс-секретаря президента, Киев ушел за «красные линии». «Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов»,— сказал господин Песков. Он назвал трагедией для всей Европы события на Украине.

О попытках урегулировать конфликт на востоке Украины — в материале “Ъ” «Блеф на месте».